Prinz William macht auf den Bahamas ein grosses Versprechen

In seiner Rede sprach William aber nicht nur über grosse gesellschaftspolitische Themen, er teilte auch eine schöne Erinnerung an seinen ersten Besuch auf den Bahamas: «Ich kam als Kind mit meiner Mutter hierher», so der Sohn von Prinzessin Diana (1961-1997). «Das Schnorcheln an den James-Bond-Wracks vor Nassau hat mir die lebhafteste Erinnerung an das wunderschöne blaue Wasser hinterlassen. Für einen kleinen Jungen, der von 007 besessen war, war das der beste Urlaub aller Zeiten», schwärmte er.