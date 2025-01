Prinz William macht Fotografen nass: «So ziemlich der schönste Tag»

Spritzaktion mit Süsswasser

Der britische Thronfolger hat am Mittwoch das Biotechnologieunternehmen NatureMetrics in Guildford, Surrey, besucht, um mehr über deren Arbeit zu erfahren. Während des Pressetermins kam es zu einem lustigen Moment. Als William mit einer Gruppe von örtlichen Schulkindern und einer der Mitbegründerinnen zusammenstand, füllte er Spritzen mit Seewasser, wie ein von «Express» veröffentlichtes Video zeigt. Schliesslich schlug ihm jemand vor, er könne damit doch auf die wartende Presse zielen und die Journalisten nass machen, woraufhin William witzelte: «Das ist so ziemlich der schönste Tag meines Lebens.» Tatsächlich spritzte er dann gemeinsam mit den Kindern Wasser in Richtung der Fotografen – achtete dabei aber ganz königlich darauf, niemanden nass zu machen.