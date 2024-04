Prinz William meldet sich persönlich auf Instagram zurück

Prinz William meldet sich auf Social Media zu Wort

In einer Instagram–Story sowie einem X–Post äusserte sich der britische Thronfolger am 10. April zum Rücktritt der englischen Fussball–Nationalspielerin Rachel Daly (32). «Danke für so viele unvergessliche Performances mit den @lionesses», schrieb Prinz William und teilte das Statement der Fussballerin.