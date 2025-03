Prinz William: Millionen Pfund gegen Obdachlosigkeit

Besuch mehrerer Projekte

Demnach stattete der 42–Jährige einer Organisation in und um Bournemouth an der britischen Südküste einen Besuch ab. «Millennium House» hilft Menschen mit psychischen Problemen bei der Wohnungssuche. In einem Wohnprojekt mit elf Betten erhalten die Bewohnerinnen und Bewohner einen ganz auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenen Plan, der ihnen letztlich den Weg zu einer eigenen Wohnung öffnen soll.