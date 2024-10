Prinz William mit kraftvoller Botschaft an junge Filmschaffende

Als direkter Thronfolger hält Prinz William (42) bereits jetzt schon zahlreiche Schirmherrschaften. Zwei davon konnte er nun miteinander verbinden. Als BAFTA–Präsident (British Academy of Film and Television Arts) traf er sich am Mittwoch (9. Oktober) mit den diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern des BAFTA Stipendienfonds. Zugleich wurde das Event in London von der Royal African Society mitveranstaltet, der Prinz William ebenfalls als Schirmherr dient. Dabei handelt es sich um eine Organisation zur Förderung Afrikas in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur und Bildung.