Prinz William: Neue Details zu seiner Brasilien-Reise

Inmitten der Debatte um seinen Onkel Andrew (65) plant Prinz William (43) seine Reise nach Brasilien, wo er am 5. November der Eartshot–Preisverleihung in Rio de Janeiro beiwohnen wird. Rund um den Termin wird der britische Thronfolger noch an weiteren Treffen teilnehmen, die sich mit Umweltthemen befassen und die nächste Generation junger Klimaaktivisten einbeziehen, wie unter anderem die britische «Hello!» unter Berufung auf den Kensington–Palast berichtet. Anreisen werde er zu seinem ersten offiziellen Besuch in Brasilien übrigens mit einem Linienflug.