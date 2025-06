Prinz William: Neue niedliche Bilder zum britischen Vatertag

In Grossbritannien wird am heutigen Sonntag der Vatertag gefeiert. Auch Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) liessen es sich nicht nehmen, ihrem Papa mit einem niedlichen Instagram–Post zu gratulieren. «Alles Gute zum Vatertag, Papa», heisst es dort zu zwei neuen Schnappschüssen von Prinz William (42) mit seinen drei Kindern. «Wir lieben dich! G, C & L.»