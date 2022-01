Prinz William schlägt Poirot-Darsteller David Suchet zum Ritter

Besonders bekannt ist Suchet für seine Darstellung des Privatdetektivs Hercule Poirot in der Fernsehserie «Agatha Christie's Poirot». Seine Karriere begann Ende der 1960er Jahre am Theater, zahlreiche Film- und Serienrollen folgten. Zudem war er bereits für unterschiedliche Preise, wie mehrfach für den britischen BAFTA Award nominiert. 2002 wurde er Officer of the Order of the British Empire (OBE), 2011 Commander of the Order of the British Empire (CBE).