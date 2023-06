Prinz William sorgt unter Schülern in Norfolk für Begeisterung

Prinz William (41) hat am Donnerstag der Landwirtschaftsausstellung Royal Norfolk Show in Norwich im County Norfolk einen Besuch abgestattet. «Es ist grossartig zu sehen, dass die Royal Norfolk Show nach über 175 Jahren immer noch erfolgreich ist», heisst es auf dem offiziellen Instagram-Account des Royals mit seiner Ehefrau Prinzessin Kate (41). «Vielen Dank an die Mitarbeiter und natürlich die Tiere, die es zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht haben.»