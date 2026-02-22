Prinz William trauert um TikTok-Star und Armee-Sanitäterin

Prinz Williams eigene Militärkarriere

Prinz William diente selbst mehrere Jahre beim britischen Militär. Ab 2006 absolvierte er eine Ausbildung an der renommierten Militärakademie Sandhurst. Anders als sein Bruder Harry durfte William aufgrund seiner Position in der Thronfolge nicht in aktive Kampfgebiete entsandt werden. Stattdessen entschied er sich für eine Karriere als Pilot: Von 2010 bis 2013 war er als Flight Lieutenant Wales auf der Insel Anglesey in Wales stationiert. Von 2015 bis 2017 arbeitete er als Pilot für die East Anglian Air Ambulance im Rettungsdienst.