Prinz William trifft sich in Paris mit Donald Trump

Prinz William (42) nimmt am 7. Dezember in Paris an der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre–Dame teil. Neben dem britischen Thronfolger sind zahlreiche Staatschefs zu diesem Ereignis in die französische Hauptstadt gereist, darunter auch Donald Trump (78). Vor der Eröffnungszeremonie wird es ein Treffen zwischen William und dem designierten Präsidenten der USA geben.