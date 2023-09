Prinz William über den Tod: «Es ist schwer, auch wenn Zeit vergeht»

Prinz William (41) hat seine Gedanken und Erfahrungen geteilt, was der plötzliche Verlust eines geliebten Menschen bedeutet – auch nach langer Zeit. In einer neuen Broschüre, die trauernden Familien helfen soll, schreibt der britische Thronfolger laut «Daily Mail»: «Keine zwei Erfahrungen mit Trauer sind jemals gleich.» Der 41–Jährige fügte demnach hinzu: «Der plötzliche und oft unerwartete Verlust eines geliebten Menschen kann äusserst schwer zu verarbeiten sein, auch wenn Zeit verstreicht», so der Prinz von Wales.