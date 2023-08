Prinz William und David Beckham: Sexismusvorwürfe wegen WM-Videos

Die feministische Organisation MFW (Mad Fucking Witches) wirft Prinz William (41) und David Beckham Sexismus vor. Der Grund: Der Thronfolger und der Ex-Fussballer hatten vor dem Finale der Frauenfussball-WM gegen Spanien Videobotschaften an das englische Team gerichtet. In den Clips sind aber nur die Töchter der beiden prominenten Unterstützer zu sehen und nicht ihre Söhne. William sitzt in seiner Videobotschaft neben seiner Tochter Charlotte (8). David Beckham schwenkt in seinem Clip auf die elfjährige Harper.