Prinz William und Herzogin Kate blicken auf Thronjubiläum zurück

«Wir alle hatten eine unglaubliche Zeit. Vor allem Louis», scherzten die Royals in einem abschliessenden Post. Der kleine Royal fiel sowohl bei der «Trooping the Colour»-Parade am Donnerstag als auch beim Festzug am Sonntag auf. Mit wilden Grimassen stahl der Vierjährige den anderen Royals regelmässig die Show, die urkomischen Fotos gingen um die Welt.