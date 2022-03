Prinz William und Herzogin Kate: Ihre Kinder helfen auf der Farm

Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) haben am Dienstag den St. David's Day (1. März) in Wales gefeiert. Anlässlich des Nationalfeiertags trugen beide moosgrüne Pullover. Sie kombinierte dazu einen ebenfalls grünen Mantel, er einen in Blau. Beide hatten zudem eine gelbe Narzisse ans Revers gesteckt. Die Narzisse ist seit dem 19. Jahrhundert die Nationalblume von Wales und wird zu Ehren des walisischen Schutzpatrons David am 1. März getragen.