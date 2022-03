Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern beim Gottesdienst

Prinz William (39) und seine Frau, Herzogin Kate (40), nehmen zusammen mit zwei ihrer drei Kinder am Gedenkgottesdienst für Prinz Philip (1921-2021) teil. Hand in Hand betraten sie mit Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (6) am heutigen Dienstag (29. März) die Londoner Westminster Abbey. Nesthäkchen Prinz Louis (3) war offenbar nicht dabei.