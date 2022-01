Prinz William und Herzogin Kate treffen Therapiehündchen Alfie

Schwierige Arbeit in der Pandemie

Auf Instagram teilten die Royals mit, dass sie am 20. Januar für ein Treffen mit Mitarbeitern das Clitheroe Community Hospital besucht haben. William und Kate sprachen mit dem medizinischen Fachpersonal über die unterschiedlichen Erfahrungen, die es während der Corona-Pandemie gesammelt hat. Dabei erfuhren sie auch mehr über die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation NHS Charities Together, deren Schirmherren sie sind, in dem Krankenhaus.