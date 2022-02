Prinz William und Herzogin Kate unterstützen die Ukraine

Auch Harry und Meghan unterstützen die Ukraine

Bereits am Donnerstag äusserten sich Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) zu dem Krieg in der Ukraine. Man stehe «an der Seite der Menschen in der Ukraine», heisst es auf der Seite ihrer Wohltätigkeitsorganisation Archewell. Es sei von Russland ein Verstoss gegen internationales und humanitäres Recht.