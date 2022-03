Prinz William und Herzogin Kate verabschieden sich von Belize

Proteste begleiten ihre Reise

Die Karibikreise von Kate und William wird wegen der Kolonialvergangenheit jedoch von örtlichen Protesten begleitet. Laut eines Berichts der britischen «Daily Mail» versammelten sich in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston vor der Ankunft der Royals unter anderem Demonstranten mit Schildern wie: «Prinzessinnen und Prinzen gehören in Märchen, nicht nach Jamaika». Auch in Belize sei es demnach bereits zu Protesten gekommen. Nach dem Jamaika-Aufenthalt möchten Kate und William noch die Bahamas besuchen.