Prinz William und Kate suchen Privatsekretär mit besonderer Fähigkeit

«Eine aufregende Gelegenheit»

«Dies ist eine aufregende Gelegenheit, sich dem engagierten Team im Kensington Palace anzuschliessen und ihren königlichen Hoheiten, den Prinzen und die Prinzessin von Wales, zu unterstützen», wird die Stelle in einem kurzen Text beworben. Weiter heisst es darin: «Der stellvertretende Privatsekretär für Wales und Grossbritannien wird die Planung und Durchführung der meisten öffentlichen Engagements ihrer königlichen Hoheiten in Wales, Schottland und Nordirland leiten und zur Entwicklung der Strategie des Haushalts beitragen, um die Wirkung in den konstituierenden Nationen des vereinigten Königreichs zu maximieren, mit besonderem Schwerpunkt auf Wales.»