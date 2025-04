Prinz William und Kate werden Hochzeitstag in Schottland verbringen

Am 29. April können Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) bereits ihren 14. Hochzeitstag feiern. Und das an einem Ort, zu dem sie eine ganz besondere Verbindung haben. Denn wie britische Medien berichten, wird das Paar rund um seinen besonderen Tag in Schottland erwartet. Dort lernten sich die beiden einst an der Universität kennen. An ihrem Ehejubiläum werden sie auf einer kleinen schottischen Insel sein, wie es etwa bei «The Independent» heisst.