Britische und norwegische Royals diskutieren über die Umwelt

«Es ist eine Freude, den Kronprinzen und die Kronprinzessin von Norwegen an diesem Morgen in Windsor Willkommen zu heissen», heisst es zu einem Foto der beiden Royal-Paare in einem Beitrag auf dem offiziellen Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales. Bei dem Treffen haben sie demnach unter anderem über grüne Energie, die Umwelt und weitere wichtige Themen gesprochen. Die beiden Paare trafen sich bei dieser Gelegenheit mit Vertretern norwegischer Unternehmen, die an nachhaltigen Energielösungen arbeiten.