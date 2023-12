Prinz William und Prinzessin Kate: Das sind ihre Pläne für 2024

Kate soll wiederum ihr «Shaping Us»–Programm, mit der auf die Bedeutung der ersten fünf Lebensjahre eines Kindes aufmerksam gemacht werden soll, weiter ein Anliegen sein. «Das wird sie 2024 weiterführen und weiterhin für Aufmerksamkeit sorgen», erklärte ein Palast–Insider dem «People»–Magazin. «Sie ist entschlossen, was den weiteren Weg in die Zukunft angeht.» Das Paar unterstütze einander und die Arbeit des anderen, sagte die Quelle weiter. «William ist sehr stolz auf das, was Kate erreicht hat, und ebenso ist sie eine grosse Anhängerin dessen, was der Prinz dieses Jahr bei Homewards und Earthshot geleistet hat.»