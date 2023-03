Prinz William und Prinzessin Kate lassen sich ein Guinness schmecken

Bei der Zeremonie verteilte Kate gemäss der Tradition auch Kleeblätter an die Mitglieder des Regiments. Ein Soldat hatte zudem das Maskottchen der Guards namens Turlough Mor, auch bekannt als Seamus, an seiner Seite. Der irische Wolfshund trug zu dem Anlass ein rotes Cape und blieb ruhig stehen, als die Prinzessin ihm ebenfalls ein Strauss Kleeblätter an das Halsband anbrachte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann durfte Kate einen weiteren Programmpunkt nicht verpassen: Das Paar bekam ein Pint Guinness gereicht und liess sich das berühmte irische Bier, das in Dublin seinen Ursprung hat, schmecken.