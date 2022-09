Prinz William und Prinzessin Kate: Neue Titel, neue Media-Accounts

Prinz William (40) und seine Ehefrau Kate (40), die vormalige Herzogin von Cambridge und neue Herzogin von Cornwall, sind von König Charles III. (73) in seiner ersten Ansprache als Monarch am Freitagabend die Titel «The Prince and Princess of Wales» verliehen worden. Zuvor hatten er und seine verstobene Ex-Frau, Prinzessin Diana (1961-1997), diese inne.