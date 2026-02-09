Prinz William und Prinzessin Kate reagieren auf Epstein-Skandal

Neue Vorwürfe gegen Ex–Prinz Andrew in den neuen Epstein–Unterlagen

Die in den USA veröffentlichten Dokumente haben den Druck auf Andrew Mountbatten–Windsor weiter erhöht. In den umfangreichen Unterlagen befinden sich unter anderem Bilder, die ihn auf allen Vieren über einer Frau kniend zeigen. Zu den Fotos gibt es allerdings keinen Kontext. Weder ist bekannt, wann noch wo sie aufgenommen wurden oder um wen es sich bei der Frau handelt.