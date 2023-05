Prinz William und Prinzessin Kate reisen im Herbst nach Singapur

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) werden noch in diesem Jahr die weite Reise nach Singapur antreten. Das Paar nimmt dort an der Verleihung der «Earthshot»-Preise teil, ein von William ins Leben gerufener Umweltpreis. Das gaben die beiden Royals auf ihrem offiziellen Twitter-Account bekannt und posteten dazu einen kurzen Trailer zu der kommenden Preisverleihung. «Wir sind so aufgeregt, im November nach Südostasien zu reisen», kommentieren William und Kate ihren Post.