Prinz William und Prinzessin Kate suchen PR-Profi für ihr Team

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen zudem «kreative Kommunikationsaktivitäten» planen und durchführen können, die die Royals mit «externem Publikum» verbinde. Zu den Aufgaben zähle zum Beispiel auch die Beantwortung von Medienanfragen in Bezug auf den Prinzen, der Prinzessin und ihrer Familie. «Diese Rolle wird Teil eines multidisziplinären Teams sein, das gemeinsam an der Kommunikation der Arbeit des Prinzen und der Prinzessin arbeitet», heisst es in der Ausschreibung weiter.