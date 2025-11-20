Prinz William und Prinzessin Kate treffen Paddington Bär

Paddington Bär ist ein alter Bekannter der Royals

Es ist nicht die erste Begegnung der Royals mit Paddington. 2017 tanzte Kate bereits mit dem Bären am Bahnhof Paddington, und die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926–2022) begeisterte 2022 bei ihrem Platinjubiläum mit einem Sketch, in dem sie gemeinsam mit dem animierten Bären ein Marmeladenbrot aus ihrer Handtasche zog. Nach ihrem Tod legten Trauernde unzählige Paddington–Stofftiere und Marmeladenbrote vor dem Buckingham Palast nieder – der kleine Bär ist damit zu einem Symbol der Erinnerung geworden.