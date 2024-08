Prinz William und Prinzessin Kate: Trinkspiel enthüllte ihre Liebe

Dass an der Uni diverse Trinkspiele zum Alltag der Studentinnen und Studenten zählen, dürfte die wenigsten überraschen. Und auch die Meldung, dass das heutige Ehepaar Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) während der gemeinsamen College–Zeit angeblich zusammen an einem davon teilgenommen haben sollen, ist für sich allein gestellt noch keine Sensation. Wohl aber das Ergebnis des Partyspiels, über das Autor Robert Jobson laut «People» in seinem neuen Buch «Catherine, the Princess of Wales» schreibt. So sei dabei beiläufig die bis dahin noch geheime Beziehung der zwei offiziell geworden.