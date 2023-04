Das Foto hielt einen besonderen Moment für die Familie fest: Prinz Louis hatte vergangenes Weihnachten erstmals an den Feierlichkeiten der Royals am ersten Weihnachtsfeiertag in Sandringham teilgenommen und sich dabei auf dem Weg zum Gottesdienst auch den Fotografen und Kameraleuten gezeigt. Er präsentierte sich bei seinem Auftritt in einem dunklen Mantel und Shorts, die traditionell von jungen Royals bis zum Alter von acht Jahren getragen werden. Schwester Charlotte kam in einem burgunderfarbenen Mantel, Bruder George in Anzug und Krawatte.