Prinz William und Prinzessin Kate unterbrechen Sommerpause

«Heute, am 80. Jahrestag des VJ Day, erinnern wir uns an den Mut, das Opfer und die Widerstandsfähigkeit aller, die gedient haben», schrieben die beiden in dem Statement, unter anderem auf X. Besonders gedachten sie den britischen und Commonwealth–Truppen, die im Asien–Pazifik–Raum kämpften. «Wir schulden der Generation, die so viel gegeben hat und der wir immer dankbar sein werden, unseren bleibenden Dank», so das Königspaar weiter.