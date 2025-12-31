Prinz William und Prinzessin Kate: Unveröffentlichte Fotos von 2025

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) haben zum Jahresabschluss bisher unveröffentlichte Fotos aus 2025 veröffentlicht. Aus jedem Monat suchte sich das britische Thronfolgerpaar einen Favoriten aus seinen zahlreichen Auftritten aus.
Zwölf Monate, zwölf Bilder
Die Fotoserie beginnt mit einem ergreifenden Bild des Paares, die am Holocaust–Gedenktag im Januar Kerzen anzünden. Das Paar nahm zusammen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer und prominenten jüdischen Vertretern am 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz–Birkenau an einem Gottesdienst in der Guildhall in London teil.
Im Februar besuchte die Prinzessin eine Aktion für Kinder und Mütter im Gefängnis HMP Styal, im März nahm sie an der St. Patrick's Day Parade der Irish Guards teil. Für April wählte das Paar ebenfalls ein Bild von Kate, in dem sie durch ein Fernglas blickt. Es stammt von einem Besuch auf der Isle of Mull und der Insel Iona. Dort feierten Kate und William ihren 14. Hochzeitstag.
Von Veteranen–Treffen bis Weihnachtsfeier bei den Welsh Guards
Im Mai wurde der 80. Jahrestag des Kriegsendes begangen. Zu Ehren der Veteranen des Zweiten Weltkriegs hatte König Charles III. (77) zum Tee in den Buckingham–Palast geladen. Eine Aufnahme zeigt Prinz William und seinen ältesten Sohn Prinz George (12) im Gespräch mit einem Veteranen.
Im Juni fand traditionell Trooping the Colour, die Geburtstagsparade für den Monarchen, statt. Ein Bild zeigt Charles bei den Feierlichkeiten im Gespräch mit Prinz William und Prinzessin Anne (75). Einen Monat später überreichte Prinzessin Kate die Trophäe an Wimbledon–Sieger Jannik Sinner (24). Für August wurde ein Bild der strahlenden Kate im grünen Anzug ausgewählt, als sie eine Reihe von Animationsfilmen über das Centre for Early Childhood der Royal Foundation vorstellte.
Das September–Foto zeigt Kate und William auf dem Weg zur Marine One, um US–Präsident Donald Trump (79) zum Staatsbesuch in Empfang zu nehmen. Für Oktober wird der Thronfolger gezeigt, der auf Schloss Windsor zur Audienz mit dem Präsidenten von Estland, Alar Karis (67), unterwegs ist. Einen Monat später wird es sportlich: William spielt barfuss Volleyball auf der Copacabana vor dem Earthshot Prize 2025 in Rio de Janeiro. Für Dezember gibt es dann noch eine strahlende Aufnahme des Thronfolgers, die ihn auf der Weihnachtsfeier der Welsh Guards mit einem Bier zeigt. Im neuen Jahr gibt es übrigens gleich zu Beginn das nächste royale Highlight: Kate feiert am 9. Januar ihren 44. Geburtstag.