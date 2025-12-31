Prinz William und Prinzessin Kate: Unveröffentlichte Fotos von 2025

Das September–Foto zeigt Kate und William auf dem Weg zur Marine One, um US–Präsident Donald Trump (79) zum Staatsbesuch in Empfang zu nehmen. Für Oktober wird der Thronfolger gezeigt, der auf Schloss Windsor zur Audienz mit dem Präsidenten von Estland, Alar Karis (67), unterwegs ist. Einen Monat später wird es sportlich: William spielt barfuss Volleyball auf der Copacabana vor dem Earthshot Prize 2025 in Rio de Janeiro. Für Dezember gibt es dann noch eine strahlende Aufnahme des Thronfolgers, die ihn auf der Weihnachtsfeier der Welsh Guards mit einem Bier zeigt. Im neuen Jahr gibt es übrigens gleich zu Beginn das nächste royale Highlight: Kate feiert am 9. Januar ihren 44. Geburtstag.