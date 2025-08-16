Prinz William und Prinzessin Kate ziehen mit ihrer Familie um

Neues Zuhause muss noch renoviert werden

Laut dem Bericht müssen Kate und William ihr neues Zuhause vor dem Umzug noch renovieren. Offenbar wurde die Prinzessin bereits beim Aussuchen von Möbeln gesichtet, unter anderem von einem Tisch mit Platz für 24 Personen. Bei der 328 Jahre alten Lodge handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude mit Stuckverzierung, Marmorkaminen und venezianischen Fenstern. Das Anwesen umfasst ausserdem mehrere Cottages, einen grossen Teich, einen Tennisplatz und ehemalige Stallungen. 2001 wurde die Lodge zuletzt renoviert.