Prinz William verkauft erneut Strassenzeitung in London

«Es war sehr schön, Prinz William wiederzusehen», erklärt Martin. «Es war surreal, aber er war so freundlich. Er hat sich Sorgen um mich und die obdachlosen Menschen gemacht.» Sie stünden seit Sommer 2022 in Kontakt, heisst es in dem Bericht weiter. Im letzten Jahr und auch am heutigen Dienstag hätten der Verkäufer und der Royal Weihnachtskarten ausgetauscht.