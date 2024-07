Prinz William vor EM-Finale: Emotionale Botschaft an englisches Team

Auch König Felipe VI. von Spanien wird in Berlin erwartet

Prinz William liess am Freitag offiziell bestätigen, dass er zum Finale nach Berlin kommen wird. Auch der spanische König Felipe VI. (56) wird in der deutschen Hauptstadt erwartet. William ist Präsident des englischen Fussballverbandes FA und war bereits beim siegreichen Viertelfinale der Three Lions am 6. Juli in Düsseldorf vor Ort. Dort setzte sich England erst im Elfmeterschiessen gegen die Schweiz durch. Sein erstes Spiel bei der aktuellen Europameisterschaft in Deutschland sah Prinz William beim Gruppenspiel seiner Engländer gegen Dänemark am 20. Juni. Auch dort hatte er royale Begleitung: König Frederik X. von Dänmark (56) war ebenfalls im Frankfurter Stadion und sah dort das 1:1–Unentschieden der beiden Teams.