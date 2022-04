Prinz William war eine grosse Stütze für Lady Diana

Sowohl Prinz William (39) als auch Prinz Harry (37) sollen sich ihrer künftigen Rollen in der Königsfamilie schon früh bewusst gewesen sein. Während der eine sich offenbar schon bald dem Ernst des Lebens widmete, fiel der andere zunächst vor allem mit Schabernack auf. Das behauptet der Royal-Experte Robert Jobson (58) in seinem neuen Buch «William at 40: The Making of a Modern Monarch», das Anfang Mai erscheinen soll. Ein Auszug über die Kinder- und Jugendjahre der Royal-Brüder liegt der britischen «Daily Mail» vor.