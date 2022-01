Prinz William will den Film-, TV- und Gaming-Nachwuchs fördern

Ein Amt mit royaler Tradition

Während eines Besuchs in der neuen Zentrale der British Academy of Film and Television Arts in London sagte Prinz William demnach: «Ich bin immens stolz auf das fortwährende Engagement der BAFTAs, das sicherstellt, dass jungen Talenten aus allen Bereichen des Lebens die Chance gegeben wird, erfolgreiche Karrieren in der Film-, Games- und TV-Industrie nachzugehen.»