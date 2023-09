Während sein kleiner Bruder Prinz Harry (38) gerade aufgrund der sechsten Ausgabe der Invictus Games in Deutschland im Rampenlicht steht, bereitet sich Prinz William (41) auf seinen Trip in die USA vor. Schon in der kommenden Woche wird er in die Vereinigten Staaten von Amerika reisen, um dort sein Umwelt–Projekt namens Earthshot voranzutreiben. Dies wird der britische Royal allerdings offenbar strikt abseits der TV–Kameras aller grossen US–Fernsehsender tun, wie nun «The Times» berichtet.