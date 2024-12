Prinz William wirbt mit Darts und Bier für seine neue «Earthshot»-Doku

Erinnerungen an seine Studienzeit

«Willkommen in meinem Palast», sagte «Ted Lasso»–Star Waddingham, als der Prinz am Veranstaltungsort ankam, an dem 2021 auch seine erste Earthshot–Preisverleihung stattgefunden hat. «Was für ein wundervoller Palast das ist», antwortete William. Gekleidet in plastikfreien Turnschuhen der britischen Marke Hevea, wie «Daily Mail» berichtete, und einem lässigen blauen Pullover wirkte der dreifache Vater ganz entspannt. Der gut neunminütige Clip zeigt ihn nicht nur beim Dart spielen, sondern auch an der Bar an einem Pint nippend.