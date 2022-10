Prinz William zeichnet Vanessa Redgrave und Kates Leibwächterin aus

In diesem Sinne wurde am Donnerstag die britischen Schauspielerin Vanessa Redgrave (85) zur Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire ernannt, dem weiblichen Pendant eines Ritters. Die Oscarpreisträgerin reiht sich damit in eine Gruppe legendärer Schauspielerinnen wie Angela Lansbury (1925-2022), Judi Dench (87) und Helen Mirren (77) ein, denen diese Ehre ebenfalls zuteilwurde.