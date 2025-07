Prinz William zeigt sich «zutiefst betroffen» vom Tod von Diogo Jota

In einem Statement in der Instagram–Story heisst es: «Als Teil der Fussballfamilie bin ich zutiefst betroffen vom Tod von Diogo Jota und seines Bruders. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn kannten.» In dem Statement markierte William, der offiziell Präsident des englischen Fussballverbandes FA ist, auch die beiden Vereine, für die Jota in England spielte: den FC Liverpool und die Wolverhampton Wanderers.