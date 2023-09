Prinz William (41) hat in den USA am Earthshot–Prize–Innovation–Gipfel teilgenommen, bei dem unter anderem auch die insgesamt 15 Finalistinnen und Finalisten für die diesjährige Preisverleihung seines Umweltprojekts bekannt gegeben wurden. Die Verleihung findet dann am 7. November in Singapur statt.