Prinz Williams Freund Sunjay Kapur stirbt durch einen Bienenstich

Der indische Milliardär Sunjay Kapur ist im Alter von 53 Jahren und unter höchst unglücklichen Umständen ums Leben gekommen. Wie die britische Seite «Mirror» berichtet, verschluckte der Freund von Prinz William (42) während eines Polo–Matches in England womöglich eine Biene. Laut des Berichts wird vermutet, dass das Insekt Kapur in den Mund oder Hals gestochen hat, was zu einem anaphylaktischen Schock und letztendlich zu einem Herzinfarkt geführt haben könnte.