Prinzessin Aiko: Erste offizielle Solo-Auslandsreise steht fest

Prinzessin Aiko (23) übernimmt neue Verantwortung: Die einzige Tochter des japanischen Kaisers Naruhito (65) und Kaiserin Masako (61) wird ihre erste offizielle Auslandsreise ohne ihre Eltern antreten. Vom 17. bis zum 22. November wird sie in Laos zu Gast sein, wie die Tageszeitung «The Japan Times» unter Berufung auf die «Imperial Household Agency» berichtete. Demnach beschloss das Kabinett die Reise am Freitag. Anlass des Besuchs ist das 70–jährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und Laos.