Prinzessin Alexia der Niederlande geht für Studium ins Ausland

Prinzessin Alexia hatte im Sommer 2023 ihr Abitur am United World College of the Atlantic in Wales bestanden. An der renommierten Privatschule teilte sie mit der spanischen Prinzessin Leonor (18), Tochter von König Felipe VI. von Spanien (56) und Königin Letizia (51), die Schulbank. Nach ihrem erfolgreichen Schulabschluss gönnte sich Alexia zunächst eine Auszeit, reiste durch die Welt und probierte sich Medienberichten zufolge in verschiedenen Jobs aus.