Prinzessin Anne im Krankenhaus: Ihr Ehemann sagt, es geht ihr gut

Prinzessin Anne (73) liegt weiterhin in einem Krankenhaus in Bristol. An ihrem zweiten Tag in der Klinik hat die Schwester von König Charles III. (75) Besuch von ihrem Ehemann bekommen, wie unter anderem die britische BBC berichtet. Sir Timothy Laurence (69) sei zur Mittagszeit vor Ort eingetroffen und habe die Klinik nach rund zwei Stunden gegen 14 Uhr wieder verlassen. Er deutet an, dass es seiner Ehefrau den Umständen entsprechend gut geht.