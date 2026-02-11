Prinzessin Anne im Olympia-Dauereinsatz

Anne besuchte nicht nur mit Ehemann Timothy Laurence (70) die Eröffnungsfeier am Freitag. Am Montag überreichte die 75–Jährige, die am Samstag noch ein Rugbyspiel zwischen Italien und Schottland in Rom einschob, den Siegerinnen im Slopestyle die Medaillen. Die Kanadierin Megan Oldham (24), die Bronze gewann, verriet anschliessend in einem Interview über die Begegnung: «Sie war so lieb. Sie hat mir einfach nur gratuliert und gesagt, dass das eine grossartige Leistung sei, und mich dann auch nach meinen nächsten Wettkämpfen gefragt.» Am Dienstag nahm Anne dann auch im Curling–Stadion in Cortina Platz und sah das Mixed–Spiel um die Bronzemedaille, die sich Italien gegen Grossbritannien sicherte.