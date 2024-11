Prinzessin Anne macht Königin Camilla zur Ehrendoktorin

Die Princess Royal hatte dabei vor allem auch Camillas Entwicklung in ihrer königlichen Rolle hervorgehoben. «Diese Rolle ist nichts, wofür sie von Natur aus prädestiniert war, aber sie macht es wirklich gut», wurde Anne zitiert. «Sie sorgt für die notwendigen Veränderungen in Geschwindigkeit und Tonfall.» Die gemeinsame Zeremonie an der University of London unterstrich am Mittwochabend einmal mehr das respektvolle Miteinander der beiden Royals.