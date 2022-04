Die Tochter der Queen und die Ehefrau des Queen-Enkels Prinz William (39) werden in der kommenden Woche gemeinsam zwei Hebammenorganisationen in London besuchen, deren Schirmherrinnen sie sind. Prinzessin Anne kümmert sich seit 20 Jahren um das Royal College of Midwives (RCM), während die Herzogin von Cambridge das Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) seit 2018 betreut.